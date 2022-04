Mevrouw Borsato verandert haar naam in Leontine Ruiters

Ruiters was tot hun scheiding in 2020 getrouwd met zanger Marco Borsato.

Op het eigen account van Ruiters staat de naam Borsato nog wel, maar ook daar wordt een verklaring voor gegeven. Ze wilde haar gebruikersnaam eigenlijk veranderen, maar de beoogde naam was al bezet door een account dat niet meer wordt gebruikt. “Dus zijn we aan het kijken of we de rechten van de naam kunnen opvragen”, zegt een familielid.

De oud-presentatrice bleef een tijd uit de media toen Borsato van seksueel grensoverschrijdend gedrag werd beschuldigd. In november 2021 liet ze weten weer met haar toenmalige ex-man te daten. Het leek er op dat ze Borsato een nieuwe kans zou geven. Tot aan het licht kwam dat de zanger losse handjes had.

