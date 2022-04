Wat een thriller: Achilles Bocholt wint Beker van België na dolle slotfase tegen Tongeren

De BENE-League kon Bocholt niet winnen, op de eerste speeldag van de play-offs overtuigde Achilles niet tegen Pelt en ook in de bekerfinale tegen Tongeren had Bocholt verlengingen nodig. Maar de zesde eindzege in de Belgische beker is wel een feit.

Het was nochtans Tongeren dat het best uit de startblokken kwam. Qerimi scoorde, deelde assists uit en aan de 3-6-score na tien minuten was niets mis. Bart Lenders was al vroeg aan zijn eerste time out toe. De T1 van Bocholt herschikte zijn verdediging. Daar werden ballen onderschept, de snelle omschakelingen volgden en nog voor de rust werden de rollen omgekeerd, 14-13.

© Serge Minten

In de tweede helft keek Tongeren een aantal keren tegen een achterstand van drie doelpunten aan maar de Zuid-Limburgers plooiden niet en sleepten nog verlengingen uit de brand, 28-28. Daarin kwamen ze nog op voorsprong maar daarna was het alles Bocholt wat de klok sloeg. “Verdiende zege”, besluit Lenders. “We hadden het misschien eerder moeten afmaken maar in de verlengingen zaten we net iets frisser dan de tegenstander.”