Bocholt verslaat Tongeren na verlengingen en verovert zesde Beker van België handbal

Achilles Bocholt heeft de Beker van België handbal voor mannenteams veroverd. Het versloeg zaterdag in de finale in de Stedelijke sporthal Alverberg in Hasselt in een Limburgs onderonsje Tongeren met 35-31 na verlengingen. Na de reguliere speeltijd stond het 28-28 gelijk.

In de bekerfinale droop de motivatie er vanaf bij Tongeren. Onder leiding van een uitstekende Qerimi, die scoorde en rijkelijk assists uitdeelde, speelden de Zuid-Limburgers een voorsprong van drie doelpunten bij mekaar. Bocholt-coach Lenders reorganiseerde zijn verdediging. Tongeren kon geen tempo meer ontwikkelen, liep tegen een paar snelle counters aan en met de rust in zicht nam Bocholt het commando over, 14-13.

Tongeren keek in de tweede helft tot twee keer toe tegen een achterstand van drie doelpunten aan maar Bocholt gaf telkens de controle uit handen. Bij 28-28 waren we aan verlengen toe. In die extra times scoorde Tongeren als eerste maar met drie treffers op rij nam Bocholt dan een optie op de zege, die het niet meer uit handen gaf.

Bocholt won de trofee nu zes keer, en was de tweevoudige titelverdediger (in 2019 en 2021). Tongeren triomfeerde op zijn beurt zes keer, de laatste maal in 2016. Bocholt schakelde in de halve finales in februari Atomix uit. Tongeren haalde het van Pelt.

Eerder zaterdag stak bij de vrouwen Initia Hasselt in eigen zaal zijn dertiende Beker van België op zak, na winst in de finale (35-31) tegen Fémina Wezet.