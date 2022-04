Limburg aan het feest in finales Beker van België: Achilles Bocholt viert bij de mannen na thriller, Initia Hasselt wint bij de vrouwen

Drie Limburgse clubs in de finales van de Beker van België, twee keer trokken ze aan het langste eind. Bij de vrouwen won Initia Hasselt van Visé, bij de mannen was Achilles Bocholt aan het feest na een bloedstollende wedstrijd tegen Tongeren.

Achilles Bocholt wint onvervalste thriller

Favoriet Bocholt kreeg het in de eerste helft zwaar te verduren. Siraut stond bij Tongeren uitstekend te keepen. In aanval eiste Qerimi een hoofdrol op. De Tongerse spelverdeler scoorde niet alleen maar deelde ook rijkelijk assists uit. Het leverde Tongeren een voorsprong van drie doelpunten op, 3-6. Bocholt reorganiseerde zijn verdediging in het tweede kwartier. Het recupereerde ballen, zorgde voor snelle omschakelingen en met de rust in zicht nam het de leiding over, 14-13.

Dat verschil liep in de tweede helft al snel op tot drie doelpunten, 21-18. Maar dit bleek niet voldoende om Tongeren op de knieën te krijgen. Met nog twaalf minuten op de klok was bij 23-23 alles te herdoen. Winters en Spooren hielpen Bocholt daarna aan 27-24 (55’) maar Tongeren plooide niet. Met nog twintig seconden op de klok scoorde Qerimi de 28-28 en waren we aan verlengingen toe. Tongeren nam daarin de leiding maar met drie treffers op rij nam Bocholt een optie op de zege. Achilles haalde het uiteindelijk met 35-31 en won voor de zesde keer de Belgische beker.

Initia Hasselt boekt overwinning tegen recordhouder

Een kwartier lang hielden Initia Hasselt en Visé elkaar in evenwicht. Clermont, Vandewal en Houben namen daarna de wedstrijd in handen. Visé zag het overwicht vertaald in een voorsprong van drie doelpunten, 7-10. Maar Hasselt toonde veerkracht en hing nog voor de rust de bordjes gelijk: 15-15. In de tweede helft ging Hasselt op haar elan verder. Zo zat er een kwartier voor tijd bij 23-20 een verrassing aan te komen en dat was zeker zo bij 27-22. Initia bleef geconcentreerd, hield alles onder controle en won uiteindelijk verdiend met 35-31.

