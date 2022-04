Bromfietser (69) komt om het leven na ongeluk met bestuurder (21) onder invloed

“De 21-jarige bestuurder reed, zonder enige aanwijsbare reden, met zijn wagen achter in op de 69-jarige man. Het rijbewijs van de twintiger werd ingetrokken voor veertien dagen”, aldus parketwoordvoerster Sarah Callewaert. Volgens ooggetuigen was het al snel duidelijk dat de bromfietser er erg aan toe was. “Hij werd onmiddellijk gereanimeerd door omstaanders tot de ziekenwagen ter plekke kwam, maar zijn polsslag was op dat moment al zwak. Daarnaast had de man verschillende zakken bij van een naburige bakkerij, dus vermoedelijk reed hij met zijn bestelling gewoon huiswaarts op het moment van het ongeluk”, klinkt het. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld. De Tremelobaan werd, ten hoogte van de Grotstraat en de Kleine Zapstraat, tijdelijk afgesloten door het ongeval. Rond 14 uur in de namiddag werd de straat opnieuw opengesteld, en kon het verkeer weer door.