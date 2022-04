Riemst

Meer dan een maand nadat de oorlog in Oekraïne uitbrak, is Bilzenaar Paul Jacobs eindelijk opnieuw herenigd met zijn zoon en dochter in Limburg. “De vlucht uit Oost-Oekraïne verliep moeizaam, maar ik ben blij dat ik nu dicht bij mijn familie in Riemst ben”, vertelt Paul.