“Droog en overwegend bewolkt, maar echt warm wordt het nog niet”

Op de meeste plaatsen in Limburg blijft het volledig droog. De kans op een geïsoleerde bui is het grootst in het noordoosten van onze provincie. Zo’n bui zou dan echter slechts van korte duur zijn.

Van de temperaturen mogen we nog geen mirakels verwachten; veel meer dan een voorzichtige 11°C zit er niet in. De wind doet het vrij rustig aan met gemiddeld 1 a 2 Beaufort uit het westen.

In de nacht naar maandag kan het regionaal tot grondvorst komen.

Bekijk hier het weer voor de komende dagen.