Vlaams Belang verontwaardigd over vervuilend wagenpark NMBS

In het antwoord van Gilkinet staat dat 14 wagens elektrisch/hybride zijn. Enkel voor die wagens geldt een ecoscore van meer dan 75 procent, zegt hij. Troosters zegt dat het onvoorstelbaar is dat geen enkele wagen uit wagenpark volledig elektrisch rijdt, terwijl de minister uit een groene partij komt.

“Ik dacht nochtans dat er zoiets bestond als het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling, dat voorziet in een versnelde vergroening van het wagenpark van de overheid”, aldus Troosters. “Maar veel gevolg heeft Gilkinet aan dit plan nog niet gegeven.”

Ook trekt Gilkinet zich volgens het Kamerlid niets aan van de normen die de regering zelf oplegt aan burgers rond ecologie. Hij zal de minister interpelleren en eisen “dat de overheid en de NMBS onmiddellijk de nodige maatregelen nemen en hun voorbeeldrol vervullen”.

Minister Gilkinet zegt in een reactie dat de contracten voor de leasing van deze dienstwagens enkele jaren geleden gesloten werden. “Ze worden geleidelijk vervangen door elektrische wagens waar dat technisch mogelijk is. Uiteraard is de trein het favoriete vervoermiddel van de spoorwegmedewerkers. Daarnaast ontwikkelt NMBS ook een dynamisch beleid om het woon-werkverkeer per fiets te steunen”, klinkt het.

Hij voegt ook toe dat het toekomstige openbaredienstcontract met de NMBS nog ambitieuzere milieudoelstellingen bevat dan vandaag. “De trein is het milieuvriendelijkste vervoermiddel en moet dat nog meer zijn in de toekomst. Daar werken we aan.”