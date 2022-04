Dode wolf gevonden op snelweg in Nederlands-Limburg

Op de A2 bij Nederweert, 15 kilometer verwijderd van de grens met Limburg, is in de nacht van vrijdag op zaterdag een dode wolf gevonden. De wolf was aangereden, heeft de provincie Nederlands-Limburg bekendgemaakt. Het dier wordt in Utrecht en Wageningen onderzocht op identiteit en conditie.

De dode wolf in Nederweert is volgens de provincie de derde in vier maanden die in een straal van 35 kilometer is aangereden. Volgens de provincie gaat het om een mannetjeswolf.

In het Dutch Wildlife Health Centre van de Universiteit Utrecht en Wageningen Environmental Research wordt het dier verder onderzocht, onder meer om leeftijd, maaginhoud en conditie te achterhalen. Uit DNA-onderzoek moet duidelijk worden om welke wolf het precies gaat, en of het gaat om een wolf uit de Belgisch-Nederlandse roedel.

