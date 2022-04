“Té schattig” geboortekaartje voor Ciro Mertens, met glansrol voor hond Juliette

De geboortekaartjes van Ciro Mertens, het zoontje van Kat Kerkhofs en Dries Mertens, zijn aangekomen in België. VTM-presentatrice Nora Gharib kreeg eentje in de bus en deelde het met haar volgers op Instagram. “Té schattig”, schrijft ze.

Op het kaartje staat kleine Ciro Romeo afgebeeld met Juliette, de hond van de familie. Het gaat over een toekomstbeeld, want Ciro is op het plaatje al een flinke kleuter. Hij draagt een voetbaltruitje met zijn naam en het rugnummer van zijn papa op.

Nora kreeg ook twee armbandjes bij het kaartje, eentje voor haar en een kleinere versie voor dochter Chams. Niet toevallig zijn de pareltjes blauw en wit: dat zijn de kleuren van Napoli, de ploeg van Dries.