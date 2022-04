Jada Pinkett Smith over “vreselijke” trouw met Will Smith: “Ik wilde echt niet trouwen”

Op het internet doet een fragment de ronde waarin Jada Pinkett Smith (50) harde uitspraken doet over haar trouw met Will Smith (53) in 1997. De actrice vertelde in 2018 dat ze “echt niet wilde trouwen”, dat het een vreselijke dag was en dat ze “de hele weg naar het altaar huilde”. Het fragment voedt de speculaties over de ongezonde relatie van Will en Jada.

Sinds het incident op de Oscars, probeert het internet te achterhalen wat ervoor gezorgd heeft dat Will Smith zo uithaalde. Sommigen geloven dat het antwoord bij de ongezonde relatie met zijn vrouw Jada ligt. Zij zou geen respect tonen voor hem en hun huwelijk, en maakte hem meermaals belachelijk. Zoals in het fragment in kwestie, vindt het internet.

In een aflevering van Jada’s show Red Table Talk op Facebook uit 2018 praat de actrice over haar trouwdag. Aan tafel zitten Jada, haar moeder Adrienne, dochter Willow en Will Smith zelf. Volgens Pinkett Smith was het haar moeder die hen meer dan twintig jaar geleden dwong tot een huwelijk, omdat Jada zwanger was van zoon Jaden (nu 23). “Ik wilde echt niet trouwen”, klinkt het.

Jada’s moeder reageert dat ze zich herinnert dat haar dochter geen groots trouwfeest wou, maar ze had niet door dat ze ook tegen een huwelijk in het algemeen was. “Het trouwfeest was verschrikkelijk”, gaat Adrienne verder. “Jada was ziek en heel onaangenaam. Ze werkte totaal niet mee.” Jada bevestigt: “Ik was zo verdrietig dat ik een trouw moest doen. Ik was zo boos dat ik al huilend naar dat verdomde altaar stapte. Ik heb de hele weg naar het altaar gehuild.” Will en Jada zijn het er aan het einde van het gesprek over eens dat het wel “de juiste keuze” was om te trouwen.

“Gebruik me niet voor sociale media”

Een ander fragment van Jada en Will deed eerder deze week stof opwaaien. Het is een video van een Instagram Live die Jada een paar jaar geleden maakte. In de video is te zien hoe Will geïrriteerd reageert wanneer zijn vrouw hem begint te filmen zonder toestemming te vragen. Een Instagram Live is meteen door volgers te zien en moet dus niet gepost worden. “Begin me niet gewoon te filmen zonder te vragen of je me kan filmen”, zegt Smith.

Wanneer Jada niet ophoudt en hem een volgende vraag stelt, protesteert hij opnieuw. “Mijn aanwezigheid op sociale media is mijn broodwinning. Gebruik mij niet voor sociale media. Begin niet gewoon te filmen, ik sta in mijn huis.” Volgens reacties op social media ziet de acteur er “angstig” en “ongemakkelijk” uit in de video.

Geldingsdrang

Jada’s talkshow legt veel druk op de acteur. De meest besproken aflevering verscheen in september van vorig jaar. Toen hadden Jada en Will het over hun “open huwelijk”. Na maanden van geruchten gaf de actrice toe dat ze iets had gehad met de twintig jaar jongere artiest August Alsina (29), een vriend van hun zoon Jaden. Alsina had dat maanden eerder al verkondigd in de pers. Will en Jada waren toen wel een tijdje uit elkaar, voegt de actrice toe. Bij de hereniging kozen ze voor een open relatie.

Smith werd op sociale media maandenlang geridiculiseerd omwille van de relatie van zijn vrouw met de veel jongere zanger. Volgens insiders heeft dat mogelijk iets te maken met zijn moment van geldingsdrang op de Oscars.

