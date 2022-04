Houthalenaar (38) in levensgevaar na zware crash op E314 in Maasmechelen

De aanrijding gebeurde rond 16.20 uur. Twee wagen kwamen om een onbekende reden met elkaar in botsing waarna een van de twee voertuigen over de kop ging en in de berm tot stilstand kwam. In de auto zaten twee personen. Een man van 38 jaar uit Houthalen zat achter het stuur en liep levensbedreigende verwondingen op. De hulpdiensten, een ambulance en mug-team, verleenden de eerste zorgen waarna ze het slachtoffer met spoed naar het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) overbrachten.

De passagierster bij hem in de auto hield lichte verwondingen over aan de crash en werd eveneens voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. In de andere wagen bleef iedereen ongedeerd.

Hoe het ongeval kon gebeuren wordt nog verder onderzocht. De Wegpolitie Limburg kwam ter plaatse en deed de eerste vaststellingen. Daarna lichtten ze het parket van Limburg in en werd een verkeersdeskundige ter plaatse gestuurd. Die moet de precieze omstandigheden van het ongeval onderzoeken.

Door het ongeval en de nasleep daarvan was er lange tijd verkeershinder van Nederland richting Genk. ppn