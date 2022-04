Feest in volgepakte Alverberg: Initia Hasselt wint voor dertiende keer de beker van België voor vrouwen

Initia Hasselt heeft de bekerfinale voor vrouwen gewonnen. In een bloedstollende wedstrijd tegen recordhouder Visé trok het uiteindelijk aan het langste eind: 35-31. Voor Initia is het al de 13de bekerzege, daarmee komt het op gelijke hoogte met Visé.

Een kwartier lang hielden de twee ploegen de balans in evenwicht. Clermont, Vandewal en Houben namen daarna de wedstrijd in handen. Visé zag het overwicht vertaald in een voorsprong van drie doelpunten, 7-10 (15’). Maar Hasselt toonde veerkracht. Edel Robyns scoorde aan de lopende band, Castermans pakte op cirkel haar doelpuntjes mee en ook Kranzen werkte haar kansjes af. Voldoende om nog voor de rust de bordjes gelijk te hangen, 15-15. En Hasselt ging in de tweede helft rustig op zijn elan verder. Kranzen gunde Vandewal geen meter vrijheid, Houben kreeg geen ruimte meer op de cirkel. Aan de overzijde scoorden Sam en Edel Robyns met de ogen toe.

© Serge Minten

Niets op aan te merken

Een kwartier voor tijd zat er bij 23-20 een verrassing aan te komen en dat was zeker zo bij 27-22. Initia bleef geconcentreerd, hield alles onder controle en won uiteindelijk verdiend met 35-31. “Het plaatje klopte helemaal”, gaf T1 Sarina Leenen na afloop toe. “We waren goed voorbereid, tactisch speelden we een sterke wedstrijd en dit keer knelde het schoentje niet bij de afwerking. Op deze zege valt niets aan te merken. Nu richten we onze pijlen op de competitie en wie weet zit ook daar nog iets mooi aan te komen.”

© Serge Minten