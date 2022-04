Tourbaas Christian Prudhomme ziet voor het eerst de Amstel én Valkenburg (dat mee zit in bod van Rotterdam om Tourstart 2024 binnen te halen)

Christian Prudhomme is sinds zaterdagmiddag de eregast van organisator Leo van Vliet in de Amstel Gold Race. Het is voor het eerst in zijn leven dat de Tourbaas de Cauberg en de gekte in en rond Valkenburg live zal meemaken tijdens de veruit belangrijkste klassieker van Nederland.

Al heeft dat ook een achterliggende bedoeling. Zoals bekend is Rotterdam kandidaat om Le Grand Départ van de Tour de France 2024 (of 2025) binnen te halen. Daartoe is al lang een ‘bidbook’ in Parijs beland. Rotterdam had al eens de start van de Tour in 2010 en jaagt nu op Le Grand Départ van zowel de vrouwen als de heren. In Rotterdam hebben ze alles al netjes klaar: de eerste dag denken ze aan een proloog door de straten van de havenstad. Daags nadien zou het peloton van Rotterdam naar Den Haag rijden om dan op maandag vanuit Rotterdam koers te zetten naar…. Valkenburg en de Cauberg. Ook de provincie Limburg heeft zich ondertussen achter het initiatief geschaard.

In Rotterdam hopen ze op 2024, hoewel volgend jaar Bilbao aan de beurt is en in principe er volgens ongeschreven wetten van de Tour liefst alternerend een Franse startplaats is, gevolgd door een buitenlandse. Door het EK voetbal vond de start vorig jaar in Brest plaats en niet in Kopenhagen dat ook gaststad was van het voetbalevenement. Deze zomer begint het allergrootste wielercircus met één jaar vertraging in de Deense hoofdstad. Een delegatie van Rotterdam was begin maart nog in Parijs-Nice te gast om te zien hoe ‘L’Étape du Tour (recreatief) wordt georganiseerd.

Rotterdam mikt op 2024 omdat het ook het laatste jaar is dat Ahmed Aboutaleb burgemeester is. Aboutaleb was de allereerste eerste burger van een grote Europese stad die een Marokkaanse afkomst heeft. Tourorganisator ASO en de stad Rotterdam hadden al die tijd een goede verstandhouding. Valkenburg ontving de Tour eerder in 1992 en in 2006 toen Boonen er met het groen op het podium stond, maar anderzijds pissig was omdat hij met een leegloper de kansen op een dagzege niet vol kon benutten. Op dat moment was Prudhomme nog de assistent van Jean-Marie Leblanc die in 2007 de scepter zou doorgeven aan deze ex-televisiejournalist. (hc)