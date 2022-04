Limburgse paardensector steunt Vautmans: "btw-verlaging nodig om beste van Europa te blijven"

Europees parlementslid Hilde Vautmans was de voorbije dagen kop van jut door een bericht dat ze op Twitter plaatste. Daarin uitte de Truiense politica haar tevredenheid over de beslissing van Europa om paarden op de lijst voor een mogelijke btw-verlaging te plaatsen. Volgens vele stemmen een onnodige gunstmaatregel voor een luxeproduct. En dat op een moment waarop alle prijzen enorm stijgen. Maar dat klopt niet volgens de paardensector. Limburg is dé paardenprovincie bij uitstek in Europa. Een btw-verlaging is noodzakelijk om concurrentieel te blijven met onze buurlanden.