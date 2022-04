Twee opvallende valpartijen in zinderende slotrit Ronde van het Baskenland: Movistar-duo en latere dagwinnaar onderuit

Remco Evenepoel is er zaterdag niet in geslaagd om de 61e Ronde van het Baskenland op zijn naam te schrijven. De 22-jarige Belg van Quick-Step Alpha Vinyl speelde in het slot van de laatste etappe zijn leiderstrui kwijt aan de Colombiaan Daniel Felipe Martinez. Het was een zinderende rit, met twee opvallende valpartijen.