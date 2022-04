Is het straks gedaan met consultaties bij Dr. Janssens en krijgen we onze diagnoses van Alexa, Siri of andere artificiële intelligentie? Zeker is dat Europa voor het eerst een AI-toepassing goedgekeurd heeft die autonoom kan handelen. En die zonder tussenkomst van een arts kan meedelen aan patiënten dat er geen afwijkingen te zien zijn.