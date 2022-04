Sluikstort bij woonwijk zo groot dat je het ziet satellietbeelden: “Het krioelt er van de ratten”

De inwoners van een Britse gemeente zitten met de handen in het haar nadat een sluikstort op een braakliggend terrein in de buurt zo groot is geworden dat het te zien is op Google Earth. “Dus eigenlijk vanuit de ruimte”, aldus buurtbewoner en mama van twee, Gina Howells (34). “Het krioelt er van de ratten en het stort vormt een enorm gevaar voor de gezondheid.” Het stadsbestuur van Willenhall droeg de eigenaars van het stuk grond al op om alles op te ruimen tot eind mei, maar daartegen werd beroep aangetekend, waardoor de zaak blijft aanslepen. “Het duurt nu al drie jaar”, aldus Gina. “Ik wil niet nog zes maanden naast zo’n stinkende afvalberg wonen.”