Hevige sneeuwval in delen van Duitsland, Frankrijk en Ardennen

De lente keert langzaam maar zeker terug. Volgende week wordt het weer zachter bij ons, de temperaturen klimmen tot wel 21 graden dinsdag. Dat staat in schril contrast met de huidige weersomstandigheden in Frankrijk, Duitsland en de Ardennen. Daar valt nu heel veel sneeuw.

Het verkeer ligt in Zuidwest-Duitsland lam door het winterse weer. Ook in het noorden en noordoosten van Frankrijk en de Ardennen heeft het flink gesneeuwd. Dat schrijft Weer & Radar. “De winteruitbraak in Duitsland is niet plotseling. Grote delen van West- en Centraal-Europa hebben al meer dan een week te maken met vrij koude lucht. Eventuele neerslag die dan valt, komt geregeld naar beneden in de vorm van sneeuw.”

Bij ons wordt het volgende week warmer weer. Dit weekend wisselen opklaringen en wolken elkaar af en vallen er nog enkele lokale buien die in Hoog-België een winters karakter kunnen hebben. Maar volgende week start zacht met maxima liggen tussen 12 en 17 graden.

Dinsdag wordt het zeer zacht, met maxima tussen 16 en 21 graden en het wordt vrij zonnig. Op het einde van de dag kunnen er wat stapelwolken verschijnen, maar het zou moeten droog blijven.

Woensdag komt dan weer een zwakke regenzone uitdoven boven ons land. Het wordt gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met lichte regen. De maxima liggen dan tussen 16 en 20 graden op de meeste plaatsen. Donderdagochtend is het grijs en wordt het ook koeler.