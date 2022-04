Britse premier Johnson en president Zelenski praten in Kiev over steun op lange termijn

De Britse premier Boris Johnson is zaterdag verrassend naar Kiev gegaan om daar rechtstreeks te praten met de Oekraïense president Volodimir Zelenski, zo heeft adjunct-kabinetschef Andrii Sibiga van het Oekraïense presidentschap bekendgemaakt.

“Groot-Brittannië is de leider van de militaire steun aan Oekraïne, leider van de anti-oorlogscoalitie, leider van de sancties tegen de Russische agressor”, schreef Sibiga op Facebook. Daar, en ook op de Twitteraccount van de Oekraïense ambassade in Londen, is ook een foto te zien van de twee leiders die van man tot man met elkaar aan het praten zijn.

“De eerste minister reisde naar Oekraïne om president Zelenksi persoonlijk te ontmoeten, in een blijk van solidariteit met het Oekraïense volk”, zei een woordvoerder van Downing Street, geciteerd door de Amerikaanse nieuwszender CNN. “Zij zullen praten over de Britse steun voor Oekraïne op de lange termijn en de premier zal een nieuw financieel en militair hulppakket voorstellen.”

Johnson is de eerste leider van de G7 die na de Russische invasie van 24 februari Oekraïne bezoekt. Vrijdag was commissievoorzitter Von der Leyen samen met EU-topdiplomaat Borrell in Oekraïne. Ze bezochten het zwaar getroffen Boetsja en gingen nadien langs bij Zelenski.