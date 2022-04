De Lommelse Tennisclub heeft zaterdag haar nieuwe padelterreinen officieel in gebruik genomen. — © stad Lommel

De Lommelse Tennisclub heeft zaterdag haar nieuwe padelterreinen officieel in gebruik genomen. De vier terreinen in Lommel-Kolonie zijn de eerste van de in totaal zes terreinen die de stad en het AGB Sport en Recreatie willen aanleggen.