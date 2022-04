De verkleuring werd na de regen van donderdag vastgesteld. Intussen is het water weer helder. — © jozef Croughs

SINT-TRUIDEN

Het water van de Bergbeek in Sint-Truiden kleurde vrijdag plots bloedrood. De Vlaamse milieumaatschappij (VMM) kwam ter plaatse en stelde vast dat er een meststof is geloosd die terug te brengen was tot lozing het bedrijf D&G Fruit.