Hees

Zaterdagmiddag ging de eerste spadesteek in de grond op de plek in Hees waar Berthy Hauben (62) een kapel bouwt ter ere van Onze-Lieve-Vrouw die hem kracht geeft in zijn strijd tegen kanker. De buren kwamen de moedige Berthy een hart onder de riem steken en hielpen meteen mee bij het uitgraven van de funderingen.