EU noemt aanval op treinstation in Oekraïne een oorlogsmisdaad

De Europese Unie heeft Rusland ervan beschuldigd een oorlogsmisdaad te hebben gepleegd bij de raketaanval op een treinstation in de Oekraïense stad Kramatorsk. Daarbij kwamen zeker vijftig mensen om het leven.

“Als dit geen oorlogsmisdaad is, wat is dan wel een oorlogsmisdaad?”, vroeg Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zich af na haar bezoek aan de Oekraïense stad Boetsja in de buurt van Kiev.

“Dit was een bruut, willekeurig bombardement op onschuldige burgers, onder wie veel kinderen, die op de vlucht waren uit vrees voor een nieuwe Russische aanval op hun huizen en hun land”, stelt een EU-woordvoerder.

© AP

“Degenen die verantwoordelijk zijn voor deze oorlogsmisdaad moeten ter verantwoording worden geroepen. Oorlogsmisdaden mogen niet onbestraft blijven”, klinkt het nog. “De EU steunt maatregelen om ervoor te zorgen dat schendingen van de mensenrechten en van het internationaal humanitair recht ter verantwoording worden geroepen.”

Ondertussen gaat de evacuatie uit Kramatorsk zaterdag verder uit vrees voor een groot Russische offensief. Omdat het station nog gesloten blijft, worden nu vooral busjes ingezet.