Emma Plasschaert eindigt als achtste tijdens Trofeo Princesa Sofia, Maenhaut en Geurts vallen naast podium

Emma Plasschaert heeft op de slotdag van de Trofeo Princesa Sofia, een wereldbekermanche zeilen in het Spaanse Palma de Mallorca, geen posities meer kunnen winnen in de ILCA 6 (Laser Radial). Ze eindigt als achtste.

De regerende wereldkampioene finishte in de medaillerace (met de top tien en dubbele punten) als vijfde. In het eindklassement totaliseert Plasschaert 96 punten. De zege is voor de Canadese Sarah Douglas (28 punten).

Isaura Maenhaut en Anouk Geurts gaven hun podiumplaats in de 49erFX zaterdag nog uit handen. In de medaillerace kwamen ze als vierde over de streep en zagen met 71 punten de Italianen Jana Germani en Giorgia Bertuzzi (tweede in medaillerace en 69 punten) nog over zich springen in het klassement. De Nederlanders Odile van Aanholt en Annette Duetz waren al zeker van de winst.