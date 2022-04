David Goffin komt weer boven water en stoot door naar finale in Marrakech

Belgiës nummer 1 versloeg in de halve finale de Argentijn Federico Coria (ATP 60) in twee sets. Het werd 6-3 en 6-3 na een uur en 25 minuten tennis. Zondag speelt Goffin om de titel tegen de Slovaak Alex Molcan (ATP 65) of het Servische achtste reekshoofd Laslo Djere (ATP 55).

Het was het eerste duel tussen de 31-jarige Goffin en de 30-jarige Coria. De Argentijn begon het beste met een vroege break (2-0) maar Goffin zette de scheve situatie meteen recht en ging in de eerste set nog twee keer door de opslag van zijn tegenstander: 6-3 na 39 minuten. In de tweede set ging het gelijk op tot het achtste game. Daarin brak Goffin opnieuw (5-3) waarna hij de match mocht uitserveren. Bij 40/30 was de eerste matchbal meteen de goede: opnieuw 6-3 na 46 minuten.

Voor Goffin wordt het zondag de eerste finale van het seizoen, de vijftiende uit zijn carrière. De Luikenaar doet daarin een gooi naar een zesde ATP-titel. Zijn laatste toernooizege dateert van februari vorig jaar toen Goffin de beste was in het Franse Montpellier. Zijn vier andere titels won hij in 2017 (in Shenzhen en Tokio) en 2014 (in Kitzbühel en Metz).