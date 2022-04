Kan Remco Evenepoel eindzege veiligstellen? Loodzware slotetappe in het Baskenland: zeven (!) cols, finish ligt er kletsnat bij

Remco Evenepoel haalde vrijdag een straffe stoot uit in de Ronde van het Baskenland. Onze 22-jarige landgenoot viel aan op een tussenstuk, werd derde in de rit en nam de gele leiderstrui over van Primoz Roglic. Met amper twee seconden voorsprong op eerste achtervolger Daniel Felipe Martinez, is de eindzege lang niet binnen. Zeker gezien het profiel van de loodzware koninginnenrit van zaterdag. Ook de weersomstandigheden zijn allerminst ideaal.

Het ging vrijdag ook wel de volledige dag bergop en bergaf, maar de cols waren niet zo zwaar: één beklimming van tweede categorie, vier cols van derde categorie. Evenepoel zag het ideale moment om aan te vallen en veroverde het geel op knappe wijze. Roglic leek te passen.

Na een pittige week wordt het zaterdag de zwaarste etappe van allemaal. Op 135 kilometer moet het peloton over zeven cols: twee van derde categorie, twee van tweede categorie en drie cols van eerste categorie.

Op de slotklim van eerste categorie zal wellicht alles beslist worden. De Usartza is een klim van 4,5 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 8,8 procent. Relatief kort, maar krachtig. Een echte kuitenbijter. De top ligt op minder dan twee kilometer van de finish.

Alles is nog mogelijk in deze slotetappe. De verschillen stellen niets voor gezien het zware parcours. Primoz Roglic staat bijvoorbeeld pas achtste op 1’05” van Evenepoel, maar dat is op die steile cols snel goedgemaakt. De voorsprong op nummer twee Daniel Felipe Martinez kan zelfs verloren gaan door bonificatieseconden aan de finish. Het gevaar zal van alle kanten komen, het wordt héél lastig voor Evenepoel. De rit startte om 14u05, de aankomst is voorzien rond 17u30.

Algemeen klassement:

1. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl)

2. Daniel Martinez (INEOS Grenadiers) +2”

3. Ion Izagirre (Cofidis) +21”

4. Aleksandr Vlasoc (BORA-hansgrohe) +22”

5. Pello Bilbao (Bahrain Victorious) +22”

6. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) +29”

7. Enric Mas (Movistar) +37”

8. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) +1’05”

9. Adam Yates (INEOS Grenadiers) +1’15”

10. Marc Soler (UAE Team Emirates) +1’30”

Slecht weer

Onze man ter plekke stelde vast dat de finish in Arrate er kletsnat bijligt. Er is nog veel bewolking, maar heel veel zou het niet meer regenen tijdens de rit. Met een beetje geluk zijn de wegen - die er in Spanje bij regenweer altijd uitzonderlijk glad bijliggen - tegen het tweede deel van de etappe opgedroogd.

