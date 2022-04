Yanina Wickmayer maakt na coronabesmetting pas begin mei comeback: “Luisteren naar mijn lichaam”

Yanina Wickmayer (32) zal na een coronabesmetting pas begin mei haar comeback vieren. De voormalige nummer 12 van de wereld gaf dat via sociale media mee.

Op 27 januari en na de geboorte van haar dochtertje Luana Daniëlla kondigde de 32-jarige Yanina Wickmayer haar comeback aan. Wickmayer was sinds februari opnieuw actief, onder meer in Portugal, op enkele ITF-tornooien. Ze liep echter een coronabesmetting op.

“Ik was echt ziek en het vraagt tijd om terug te keren. Ik wil dan ook rustig opbouwen richting mijn wederoptreden, elke dag wat oefeningen doen en luisteren naar mijn lichaam hoever ik kan gaan. Begin mei zal ik meer dan waarschijnlijk mijn comeback op het circuit vieren,” aldus Yanina Wickmayer. “Ik geloof dat elke terugval mogelijkheden biedt om te groeien als persoon.”

De voormalige halve finaliste op de US Open (2009) bereikte in 2010 haar hoogste ranking en stond toen 12de op de WTA-ranking. Ze won tot nu toe zes WTA- en elf ITF-titels in het enkelspel.