Remco Evenepoel op zijn hoede voor sterk blok Ineos Grenadiers: “Hopen op een open wedstrijd en op het einde zullen de benen spreken”

Remco Evenepoel staat zaterdag voor een loodzware opdracht in de Ronde van het Baskenland. Onze 22-jarige landgenoot moet zijn leiderstrui en de eindzege verdedigen in een korte, maar enorm lastige bergrit. “Of ik er klaar voor ben? Ja, natuurlijk”, zei Evenepoel voor de start bij Cycling Pro Net.

“Eerst en vooral moet ik veilig blijven in het begin van de rit met de regen”, vertelde Evenepoel. “Het zou droog moeten zijn in het tweede deel van de race. We moeten vooraan zitten en proberen om de wedstrijd te controleren, maar het zal een groot gevecht worden. Laat ons hopen op een open race zoals gisteren (vrijdag, red.) en op het einde zullen de benen spreken.”

Hoe dan ook moet Evenepoel zich aan aanvallen van Ineos Grenadiers verwachten. Daniel Martinez staat tweede op amper twee seconden van de gele trui. “Waar ze zullen aanvallen? Ik hoop van niet, maar ze zullen aanvallen. Waar dat zal zijn, weet ik niet. Het kan overal zijn. Het kan zelfs op de eerste klim al, die is heel stijl. Als ze er echt een harde wedstrijd van willen maken, moeten ze het op de eerste klim al doen.”

“Wat ik gisteren (vrijdag, red.) voelde was al goed, ik hoop om me vandaag (zaterdag, red.) nog beter te voelen. Dan zien we wel of er een kans is om in het geel te blijven. Maar wat er ook gebeurt, we zullen hier vertrekken met een goed gevoel. Alles liep perfect deze week voor onze ploeg.”