‘Bromance’ tijdens kwalificaties GP Melbourne: Mick Schumacher stopt met racen om te checken of gecrashte vriend Sebastian Vettel oké is

Sebastian Vettel (34) is zaterdagochtend tijdens de kwalificaties van de GP in Melbourne redelijk zwaar gecrasht tegen de afsluiting. De Duitse piloot van Aston Martin liep daarbij gelukkig geen schade op. Zijn goede vriend Mick Schumacher (23) van Haas was er niet gerust in en stopte om te checken of alles in orde was. Toch een mooi moment.