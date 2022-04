14-jarige Brits-Nederlandse duiker omgekomen in Maleisië

De 14-jarige Brits-Nederlandse jongen die werd gezocht na een duikincident in Maleisië is dood. Dat zegt zijn vader die eerder op zee gered kon worden, bericht Reuters.

De 46-jarige Brit Adrian Peter Chesters, zijn 14-jarige zoon Nathan Renze Chesters en een 18-jarige Française waren woensdag onder begeleiding van een Noorse monitrice gaan duiken in de buurt van een eilandengroep in het zuiden van Maleisië. Toen ze na veertig minuten weer boven water kwamen, zagen ze hun boot niet meer en dreven ze uit elkaar in de sterke stroming.

Donderdag werd de 35-jarige Noorse al in goede gezondheid teruggevonden na 20 uur in het water. Zaterdag pikten vissers ook de Britse man en de Franse vrouw op. De 14-jarige Nathan kwam om het leven, bevestigt zijn vader. “Hij was te zwak om het zo lang te kunnen overleven”, verklaarden de Maleisische autoriteiten in een mededeling. Het lichaam van de jongen is nog niet gevonden.

De zoektocht naar de jongen werd zaterdag verplaatst naar Indonesische wateren. Volgens de Maleisische autoriteiten ligt het gezien de stroming voor de hand dat de jongen daarheen is gedreven.