Veiling oude koersfiets voormalig Tourwinnaar Jan Ullrich levert 40.000 euro op voor Oekraïense kinderen

Ullrich opende vorige maand de biedingen voor zijn op maat gemaakte gele Pinarello-fiets. De Duitser zou er in 1998 een gooi mee doen naar een tweede opeenvolgende Tourzege, maar uiteindelijk gebruikte hij de fiets niet. Hij bleef trouw aan de Telekom-fiets waarmee hij in 1997 de Ronde van Frankrijk had gewonnen. Ullrich leek in ‘98 op weg naar een tweede triomf maar moest in de slotweek Marco Pantani voor zich dulden.

De gele fiets zou nooit ingezet worden in de Tour maar Ullrich bewaarde hem wel en besloot nu het kleinood te laten veilen voor de organisatie ‘Ein Herz für Kinder’ (Een hart voor kinderen), die zich inzet voor kinderen in Oekraïne die gewond zijn of wees werden door het Russische oorlogsgeweld.

Ullrich is overigens niet de eerste renner die persoonlijke spullen veilt voor Oekraïne. Zijn landgenoot Tony Martin bood zijn zilveren medaille van de Olympische Spelen van 2012 aan, wat 25.000 euro opleverde.