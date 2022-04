Sterke Tibo Vyvey pakt goud in lichte skiff mannen op de Memorial Paolo d’Aloja

In skiff zwaargewicht verschenen er 27 skiffeurs uit 15 landen. Toch slaagden de Gentenaren Tim Brys, 5de op de Spelen in Tokyo, en Europees juniores kampioen Aaron Andries (Gentse RS) er in zich te plaatsen voor de A-finale. Daarin strandde Andries als eerstejaars senior op een onverhoopte vijfde plaats. In de tweede wedstrijdhelft loste de regerende Olympische skiffkampioen de Griek Stefanos Ntouskos de rol, maar de Litouwer Mindaugas Griskonis, 6de op de Spelen, verwees onze landgenoot naar een eervolle vijfde plaats. Aaron moest wel nog alle zeilen bijzetten om Tim Brys (KR Club Gent) achter zich te houden. Brys finishte zesde, waarmee hij als zwaargewicht toch wel een opvallend sterk debuut in de open klasse maakte. De finale werd verrassend gewonnen door de Roemeen Chiruta Mihai, 7de op het EK 2021.

In de lichtgewicht categorie zorgde de pas 21-jarige Tibo Vyvey (KR Brugge) voor een onverhoopte prestatie. De Bruggeling won de A-finale voor de Ier Paul O’Donovan, Olympisch kampioen in 2016 en 4de op het EK 2021, Het brons was voor de Italiaan Antonio Vicino, Europees kampioen in de lichte dubbelvier. Zondag nemen de Belgische toproeiers in langere boottypes en met onuitgegeven samenstellingen deel aan de tweede wedstrijddag van deze sterk bezette Memorial editie.

De resultaten.

Seniores mannen Skiff: 27 skiffeurs uit 15 landen

A-finale:

1. Chiruta Mihai (Roe) 8:42.91

2. Davide Mumolo (Ita) 8:46.84

3. Antognelli Quentin (Mon) 8:49.23

4. Mindaugas Griskonis (Lit) 8:49.666

5. AARON ANDRIES (BEL) 9:10.12

6. TIM BRYS (BEL) 9:12.20

7. Thabelo Masutha (ZAf) 9:13.61

8. Stefanos Ntouskos (Gri) 9:42.15

Mannen Lichtgewicht. Skiff: 9 skiffeurs uit 6 landen

A-finale:

1. TIBO VYVEY (BEL) 8:59.94

2. Gary O’Donovan (Ier) 9:08.77

3. Antonio Vicino (Ita) 9:16.02

4. Matteo Mulas (Ita) 9:20.30

5. Ander Koppel (Est) 9:23.51

6. Elar Loot (Est) 9:35.76