Schietpartij op voetbalpleintje in Maasmechelen leidt tot arrestaties in Kanne

Het appartementsblok in de Brugstraat in Kanne (Riemst). — © TP

Politie en, volgens getuigen, speciale eenheden, arresteerden zaterdagochtend vier mensen die in een appartement in Kanne (Riemst) verbleven. De inval kaderde in een onderzoek naar een schietpartij enkele uren eerder. Bij het incident in de omgeving van een voetbalpleintje in Maasmechelen werden meerdere schoten gelost.

De inval in Kanne vond zaterdag in de vroege ochtend plaats. Volgens getuigen stelden mensen van de lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst, de collega’s van Lanaken-Maasmechelen en leden van de Directie speciale eenheden (DSU) zich al rond 4 uur op in de omgeving van een appartementsgebouw in de Brugstraat in Kanne. Daarbij zouden ze, zo luidt het in de omgeving, onder meer spijkermatten hebben uitgerold voor eventuele vluchtende voertuigen staande te kunnen houden.

Uiteindelijk vielen de politiediensten een van de appartementen binnen en zouden ze vier personen naar buiten hebben geleid. Ze werden gearresteerd en meegenomen voor verhoor. Mogelijk waren zij of sommigen onder hen betrokken bij een schietpartij eerder op de nacht.

Schietpartij aan voetbalpleintje

Maasmechelen werd namelijk rond 1.45 uur opgeschrikt door een schietpartij. Het incident gebeurde in de omgeving van een minivoetbalterrein vlakbij het katholiek basisonderwijs. Dat pleintje ligt een beetje verstopt achterin de Gouverneur H. Verwilghenlaan, op een plaats waar een doodlopend straatje van Vrijhei en de doodlopende Bosgraaf samenkomen.

Wat zich daar precies heeft afgespeeld werd zaterdagmiddag nog steeds onderzocht. Er zouden meerdere schoten gelost zijn, maar niemand raakte gewond. Na de eerste vaststellingen leidde het spoor de speurders naar het bewuste appartement in Kanne. Daar zou familie wonen van iemand die verdacht wordt van betrokkenheid bij het schietincident. Uiteindelijk werden alle aanwezigen gearresteerd. Wie van hen inderdaad iets met de geloste schoten in Maasmechelen te maken heeft zal het verdere onderzoek moeten uitwijzen.

Er werden in Kanne ook twee wagens die in de buurt stonden gerechtelijk getakeld.

De communicatie gebeurt door het parket, maar daar geven ze voorlopig geen commentaar. ppn