Een week na de terugtrekking van de Russische troepen in het noorden van Oekraïne, oogt de balans enorm zwaar. De gruwel in Boetsja was nog maar het begin, zo vreesden waarnemers. En die vrees blijkt uit te komen. Ook in Bordianka, Makariv en Hostomel komen beelden naar boven die de gruwel van de oorlog illustreren.