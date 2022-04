Anonieme Oekraïner waagt leven om dieren van gebombardeerde zoo te redden

Sinds de oorlog in Oekraïne begon, komen heel wat gruwelijke verhalen aan het licht. Maar door het conflict zijn ook gewone mensen helden geworden. Zoals de Oekraïner in bovenstaande video die zijn identiteit nog niet onthuld heeft. De man reed al verschillende keren naar de gebombardeerde zoo van Charkov om de dieren die de Russische raketten en bommen hebben overleefd, te redden. Hij waagt daarbij niet alleen zijn leven in oorlogsgebied, hij moet ook de hongerige leeuwen en andere roofdieren trotseren die uit hun verwoeste kooi zijn geraakt in Feldman Ecopark. “We blijven dieren redden”, klinkt het.