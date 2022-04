Paul Van Himst geniet weer van ‘zijn’ Anderlecht na 2,5 maand in het ziekenhuis: “De titel? Zirkzee en Kouamé zullen dan toch meer moeten scoren in topmatchen”

Paul Van Himst (78) is terug op de been. Het Anderlecht-icoon lag 2,5 maand in het hospitaal nadat hij na een heupoperatie besmet raakte met de ziekenhuisbacterie. Van Himst heeft nu wel een doel. Als paars-wit straks in de Champions’ play-offs zit, wil hij weer matchen bijwonen in het Lotto Park. Voorlopig beperkt hij zich nog tot voetbal op tv. “Die Refaelov mag er wel tussen lopen. Klassevoetballer.”