Twee Franse twintigers laten het leven na spectaculaire crash

djr

Twee dames die vanuit Moeskroen via de N58 terug naar huis richting Rijsel wilden rijden hadden ze nog zien voorbijvlammen. De vrouw aan het stuur toch, want de passagier had de Volkswagen door de snelheid niet gezien. Op de kluifrotonde in Rekkem zien ze de wagen op zijn zij tegen de betonnen brugpijler staan. Totaal verhakkeld.

Iets voor vier uur zaterdagmorgen is het. Ze bellen nog de hulpdiensten, maar alle hulp komt te laat. Niet verwonderlijk. De dames spreken van meer dan 100 per uur. Een ander duo, twee jongeren in een witte BMW, durft zelfs te stellen dat het zeker 140 was. Ze zien alles gebeuren. “Ik ben in shock”, kan de ene nog net verkondigen.

De wagen kwam ook vanuit Moeskroen en moet niet gezien hebben dat er een rotonde was. Ze reden pal rechtdoor, ramden het verkeersbord dat chauffeurs naar de juiste bestemming moet leiden, zouden nog enkele koprollen gemaakt hebben om dan zowat frontaal tegen de eerste pijler van de brug te belanden.

De wagen plooide zich ter hoogte van de voorruit rond die betonnen paal. Dat de klap enorm was, bewijzen ook de brokstukken. De voorbumper en batterij lagen in het midden onder de brug, de motor zelfs nog enkele tientallen meter verder.

Niet verwonderlijk dat de twee inzittenden, twee jonge Fransen van rond de twintig jaar, het leven lieten. Volgens de brandweer was een van de twee op slag dood, een andere gaf nog licht teken van leven toen ze toekwamen. Toch konden de hulpdiensten nog weinig betekenen. Ze moesten de auto helemaal openzagen en op de vier banden duwen om de slachtoffers te bevrijden.

De motor werd uit de wagen geslingerd en belandde tientallen meter verder. — © djr

Ook andere onderdelen kwamen tot ver onder de brug terecht door de klap. — © djr

De N58 was door het spectaculaire ongeval een tijdlang deels afgesloten. Verkeer dat de E17 richting Kortrijk op moest, kon wel nog door. Niet de eerste keer dat er een ravage is aangericht door een ongeval. Begin maart nog brandde er een auto uit door een klap, november vorig jaar moesten de hulpdiensten er twee keer naartoe.

In 2008 werd de kluifrotonde aangelegd om het veiliger te maken, maar de kleur van het kruispunt blijft pikzwart. Het Agentschap Wegen en Verkeer liet eerder al weten het stuk van de N58 tussen de kluifrotonde en Moeskroen te zullen aanpakken. De toegelaten snelheid verlaagt naar 70 kilometer per uur en het aantal rijvakken wordt teruggebracht op één.