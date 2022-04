Charles Leclerc snoept Max Verstappen pole position af in razend spannende kwalificaties GP Melbourne

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bij aanvang van de kwalificatie werd er nog stevig gesleuteld aan beide Aston Martin F1-bolides. Sebastian Vettel en Lance Stroll crashten immers tijdens de laatste oefensessie.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bij Aston Martin kregen ze de wagen van Lance Stroll op tijd klaar voor enkele rondjes in Q1 maar met nog twee minuten op de klok kwam het tot een aanrijding tussen Stroll en Nicholas Latifi. Niet alleen werk voor de stewards maar ook de mecaniciens van Aston Martin mochten opnieuw aan de slag.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Latifi en Stroll konden zonder verwondingen uit hun wagens stappen. Ondertussen sleutelden de mecaniciens van Aston Martin nog volop aan de wagen van Sebastian Vettel. Door de rode vlag kregen ze immers extra tijd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Met nog twee minuten op de klok was het aanschuiven aan de uitgang van de pitlane. Aston Martin kreeg applaus van het publiek omdat Sebastian Vettel alsnog op de baan kwam in een ultieme poging om een snelle ronde neer te zetten. Vettel zou uiteindelijk sneuvelen met een achttiende tijd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In Q2 zagen we Sergio Perez naar de snelste tijd rijden, de Mexicaan was zo‘n anderhalf tiende sneller dan Charles Leclerc in de Ferrari.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Opvallend in de aanloop naar Q3, wanneer er om de pole wordt gestreden, is dat bijna al de rijders hun beklag deden over de ondergaande zon. Verschillende rijders vroegen aan hun engineer voor een ander vizier.

© AP

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Tijdens de eerste snelle runs zagen we Max Verstappen met 1:18.399 naar een voorlopige besttijd gaan. De Nederlander blokkeerde in de voorlaatste bocht echter even een wiel en teamgenoot Sergio Perez ging met 1:18.398 slechts 0,001 seconde sneller.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Even later crashte Fernando Alonso, de Spanjaard veroorzaakte daarmee een rode vlag maar vlak daarvoor reed Charles Leclerc in de Ferrari de snelste tijd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Grootste slachtoffer van die rode vlag was echter teamgenoot Carlos Sainz. De Spanjaard reed een seconde na de rode vlag over de finish waardoor zijn rondetijd niet telde, zijn rondetijd was mogelijk zelfs de snelste geweest.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Met nog ongeveer zeven minuten op de klok kregen we opnieuw actie op de baan. Sergio Perez ging in zijn snel rondje amper 0,001 seconde trager dan Charles Leclerc. Nog steeds de Monegask dus voorlopig op de pole.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Max Verstappen ging in zijn ultieme poging nog sneller dan Charles Leclerc maar ook de Monegask was nog bezig aan een snelle ronde. Leclerc ging daarin nog bijna drie tienden sneller dan Verstappen. Polepositie dus voor Charles Leclerc, voor Max Verstappen en Sergio Perez.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

1. Charles Leclerc Ferrari 1:18.881s 1:18.606s 1:17.868s

2. Max Verstappen Red Bull 1:18.580s 1:18.611s 1:18.154s

3. Sergio Pérez Red Bull 1:18.834s 1:18.340s 1:18.240s

4. Lando Norris McLaren 1:19.280s 1:19.066s 1:18.703s

5. Lewis Hamilton Mercedes 1:19.401s 1:19.106s 1:18.825s

6. George Russell Mercedes 1:19.405s 1:19.076s 1:18.933s

7. Daniel Ricciardo McLaren 1:19.665s 1:19.130s 1:19.032s

8. Esteban Ocon Alpine 1:19.605s 1:19.136s 1:19.061s

9. Carlos Sainz Ferrari 1:18.983s 1:18.469s 1:19.408s

10. Fernando Alonso Alpine 1:19.192s 1:18.815s -s

11. Pierre Gasly AlphaTauri 1:19.580s 1:19.226s

12. Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:19.251s 1:19.410s

13. Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:19.742s 1:19.424s

14. Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:19.910s 1:20.155s

15. Mick Schumacher Haas 1:20.104s 1:20.465s

16. Alexander Albon Williams 1:20.135s

17. Kevin Magnussen Haas 1:20.254s

18. Sebastian Vettel Aston Martin 1:21.149s

19. Nicholas Latifi Williams 1:21.372s

20. Lance Stroll Aston Martin

(F1journaal.be)