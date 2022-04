Rookmelder wekt slapende bewoner bij brand in Bilzen

De bewoner van een huis in het Bilzense gehucht Heesveld moest de nacht van vrijdag op zaterdag elders doorbrengen na een brand in een bijgebouw. Daarbij was veel rook vrijgekomen. De bewoner sliep, maar werd gewekt door de rookmelder.

De brand was vrijdagavond laat ontstaan in de Sint-Jozefstraat. Een droogkast had vuur gevat na een technisch defect. Op dat moment lag de bewoner des huizes al te slapen. Terwijl het vuur uitbrak in het bijgebouw van het huis was er ook sprake van een stevige rookontwikkeling. Niet veel later sloeg de rookmelder alarm waardoor de slapende man gewekt werd. De bewoner geraakte tijdig buiten en bleef ongedeerd.

De brandweer was snel ter plaatse en ze konden ergere brandschade voorkomen. Maar de vrijgekomen rook baarde meer zorgen. Omdat deze zich kon verspreiden werd het huis als tijdelijk onbewoonbaar beschouwd en werd de bewoner aangeraden om de nacht elders door te brengen. ppn