Kan Remco Evenepoel eindzege veiligstellen? Loodzware slotetappe in het Baskenland: zeven (!) cols, steile slotklim van eerste categorie

Remco Evenepoel haalde vrijdag een straffe stoot uit in de Ronde van het Baskenland. Onze 22-jarige landgenoot viel aan op een tussenstuk, werd derde in de rit en nam de gele leiderstrui over van Primoz Roglic. Met amper twee seconden voorsprong op eerste achtervolger Daniel Felipe Martinez, is de eindzege lang niet binnen. Zeker gezien het profiel van de loodzware koninginnenrit van zaterdag.