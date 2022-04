Verrassende snelste tijd voor Lando Norris (McLaren), dubbele crash bij Aston Martin tijdens laatste oefensessie GP van Australië

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Tijdens de derde oefensessie kregen de rijders een laatste keer de kans om zo goed mogelijk hun wagen voor te bereiden op de kwalificatie en de race. Daarbij werd er meer dan ooit geprobeerd om de limieten van het vernieuwde Albert Park circuit op te zoeken.

Voor Sebastian Vettel draaide dat uit op een stevige crash. Vettel zelf bleef ongedeerde maar dat kan niet gezegd worden van zijn Aston Martin F1-bolide.

Na twee races afwezigheid door een besmetting met het coronavirus blijft de terugkeer van Sebastian Vettel in Australië problematisch verlopen. Eerder waren er ook al technische problemen op vrijdag waarna hij met de scooter een ‘illegaal’ ritje terug naar de pitlane maakte. Het leverde Vettel een boete op van 5 000 euro op waardoor hij deze keer wijslijk gewoon achterop de scooter kroop en meereed.

Vettel was echter zeker en vast niet de enige rijder die zich liet verrassen door het circuit of de limieten van de wagen. Ook Max Verstappen spinde en stond even met zijn Red Bull F1-bolide in de verkeerde richting. Gelukkig voor hem waren de gevolgen minder dramatisch dan bij Vettel.

Verrassing tegen het einde van de sessie. Met minder dan tien minuten op de klok was het plots Lando Norris die in de McLaren de snelste tijd reed.

Helemaal aan het einde van de sessie werd het drama voor Aston Martin compleet. Ook Lance Stroll crashte immers, de mecaniciens van Aston Martin zullen hard aan het werk moeten om de F1-bolides van Vettel en Stroll klaar te krijgen tegen de kwalificatie. Het is zelfs maar de vraag of we één van beide wagens in actie zullen zien komen.

Door de crash kregen we een rode vlag en werd de sessie uiteindelijk niet meer hervat. Lando Norris bleef zo verrassend bovenaan staan met de snelste tijd voor Charles Leclerc. Max Verstappen volgde met een zevende tijd maar veel rijders konden door de crash van Stroll hun ultieme snelle ronde niet afwerken.

01 Lando Norris McLaren 1:19.117 12

02 Charles Leclerc Ferrari 1:19.249 15

03 Sergio Perez Red Bull 1:19.265 17

04 Fernando Alonso Alpine 1:19.275 15

05 Carlos Sainz Ferrari 1:19.419 17

06 Daniel Ricciardo McLaren 1:19.693 14

07 Max Verstappen Red Bull 1:19.809 16

08 Lewis Hamilton Mercedes 1:19.896 13

09 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:20.008 17

10 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:20.074 12

11 George Russell Mercedes 1:20.096 16

12 Pierre Gasly AlphaTauri 1:20.133 14

13 Esteban Ocon Alpine 1:20.205 14

14 Mick Schumacher Haas 1:20.692 17

15 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:20.836 16

16 Alex Albon Williams 1:20.958 16

17 Kevin Magnussen Haas 1:21.025 14

18 Nicholas Latifi Williams 1:21.050 14

19 Lance Stroll Aston Martin 1:21.636 11

20 Sebastian Vettel Aston Martin — 5

