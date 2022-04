De teloorgang van het onderwijs (en hoe die te stoppen)

Wat is er toch aan de hand met ons onderwijs? De resultaten zijn beneden alle peil, leerkrachten scoren hoog in ziekteverzuim en burn-outs tieren welig. Er zijn oplossingen, maar dan moet er geluisterd én geïnvesteerd worden.

Ik denk dat we gerust kunnen stellen dat er de voorbije honderd jaar systematisch veel te weinig geïnvesteerd werd in ons onderwijs. Zowel qua visie als qua infrastructuur. De staat van veel van onze gebouwen is beneden alle peil. Scholen zijn oud en slecht geïsoleerd. Er zijn scholen die een groot deel van hun budget nodig hebben om te verwarmen op stookolie dan nog vaak, godbetert. Willen we qua inhoud en digitalisering bijbenen, dan moeten we ook dringend investeren in IT. De ICT-coördinator is nu maar al te vaak een leerkracht, meestal een of andere hobbyist die toevallig weet wat een netwerk is en hoe een server er van ver uit ziet.

Ook het beleid laat te wensen over. Het M-decreet had de bedoeling ervoor te zorgen dat ieder kind de kans kreeg om in een ‘gewone’ klas op te groeien, te leren. Waar leerkrachten zich vroeger konden concentreren op hun taak, lesgeven, werden ze plots ongevraagd gepromoveerd tot psycholoog, ergotherapeut, logopedist en kinesist. In de praktijk werkt het M-decreet deels. Het is inderdaad haalbaar om een klein aantal kinderen met bijzondere noden op te vangen in een klas of school. Toch gebeurt het vaker en vaker dat de draagkracht van onze leerkrachten wordt overschreden. Met alle gevolgen van dien. Van ziekteverzuim en burn-outs tot uiteindelijk het uit het onderwijs stappen.

Een kleine pleister op de wonde is misschien dan wel het ondersteuningsnetwerk, dat in het leven werd geroepen om leerkrachten te ondersteunen. In de praktijk is het meestal ook echt niets meer dan die pleister. Veel kinderen hebben echt wel nood aan meer dan dat ene lesuurtje op een week om hen een deftige kans te geven. Het M-decreet werkt gewoon niet op deze manier.

En terwijl de status van de leerkracht zienderogen zakt, nemen we ouders ondertussen steeds meer uit handen. Leerkrachten zien hun taken en verantwoordelijkheden almaar groeien. De meesten vinden dat niet erg en doen het allemaal met de glimlach. Maar een beetje erkenning en respect zou geweldig zijn. Want leerkracht zijn, dat betekent nu ook verkeerskundige zijn, die kinderen wegwijs maakt op straat. Het betekent sportcoach zijn, verantwoordelijk voor de lichamelijke ontwikkeling. Je bent voedingsdeskundige die zorgt dat kinderen fruit eten in plaats van chocolade en psycholoog die gedragsproblemen aanpakt. En als dat afgerond is, ben je ook nog schoonmaker, klusjesman, boekhouder en secretaris.

Maar er zijn ook oplossingen, alleen moet er wel iemand naar luisteren. Maak klasgroepen met maximum 20 kinderen. Zet in elke klas twee fulltime leerkrachten. Zo kunnen we onze kinderen maximaal begeleiden en de vele verantwoordelijkheden delen. Werk niet met jaarlijkse tellingen om het aantal leerkrachtenuren te berekenen. Dat legt vaak een enorme druk op directies om kost wat kost kinderen in te schrijven en te houden, terwijl die kinderen elders beter af zouden zijn.

En investeer. In gebouwen. In mensen. In digitalisering en computerspecialisten. Trek een IT’er aan per scholengroep en betaal die een deftig loon. Want voor een standaard leerkrachtensalaris zal je er geen vinden.