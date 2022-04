Een carrière vol slechte beslissingen: Boris Becker schuldig bevonden aan fraude

Boris Becker (54) werd vrijdag in Londen schuldig bevonden aan ‘faillissementsfraude’: de Duitse oud-tenniskampioen hield opzettelijk huizen, bankrekeningen en Grandslam-trofeeën achter voor zijn curator. Becker hangt nu een gevangenisstraf van zeven jaar boven het hoofd. Hoe is het zover kunnen komen? Relaas van een hypergetalenteerde tennisser die zijn bijnaam ‘Boem Boem’ Becker eerst op het tenniscourt, maar later ook dubbel en dik naast het veld waarmaakte.