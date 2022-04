Tjokvol Ter Kommen. Allerlaatste speeldag. Ei in de broek. En dan een klinkende zege tegen Meeuwen: 7-1. PIBO Hoeselt vierde vrijdag - in stijl - de kampioenstitel. Na veertien jaar in tweede nationale en een slopende strijd is Nieddu’s team de vierde Limburgse topklasser.