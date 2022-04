Belgisch drama op WK darts: nummer 1 Brian Raman eruit met (bijna) historische worp, Andy Baetens “kapot” van zure nederlaag

We krijgen dit jaar geen Belgische wereldkampioen darts bij de WDF, de World Darts Federation. Brian Raman en Andy Baetens werden beiden in de kwartfinales uitgeschakeld op het ‘WK voor semiprofs’.

Raman was het eerste reekshoofd in Lakeside, de iconische Engelse dartstempel. Hij had zich via een thriller tegen Johnny Haines en een demonstratie tegen Jarred Cole geplaatst bij de laatste acht. Daarin nam hij het vrijdagavond op tegen de Nederlander Richard Veenstra, die in de 1/8ste finales nog een recordgemiddelde had laten optekenen.

Beide heren maakten er een hoogstaande partij van. Raman kwam 0-2 in sets achter, maar knokte zich terug naar 2-2.

Daarna was het opnieuw aan Veenstra, die de volgende set won met twee legs van 13 pijlen. Raman moest set zes dus winnen, maar zag de Nederlander in de beslissende leg ei zo na de eerste 9-darter in 32 jaar gooien in Lakeside: 2-4 Veenstra.

Geen wereldtitel dus voor Raman, die als profdarter in de PDC een eenmalige uitzondering kreeg om aan het uitgestelde WDF WK mee te doen. “In het begin heb ik wat veel dubbels gemist, maar Veenstra was goed”, aldus de Antwerpenaar. “Ik word hier beter van. Het niveau was goed, maar onder anderen vier pijlen missen voor set één… Dat was kostelijk.”

Ook Andy Baetens ging eruit in de kwartfinales. De nummer 7 van de plaatsingslijst had nochtans alle kansen om Thibault Tricole uit te schakelen. Baetens had zich bij de laatste acht geschaard na een topmatch tegen Scott Marsh, waarin hij gemiddeld liefst 102.79 gooide.

En ook tegen tweede reekshoofd Tricole begon onze landgenoot als een gek met 3-0-winst in set één. Baetens kwam ook 2-1 voor, maar dan begon het mis te lopen. The Beast miste negen darts voor 3-1 en zag de Fransman langszij komen. Baetens herstelde zich, dwong een beslissende set af en kwam daarin 2-0 voor. Tricole won echter drie legs op rij, nadat Baetens nipt een finish van 105 miste, en zegevierde met 4-3. “Ik ben er kapot van”, zuchtte Baetens.