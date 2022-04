Castors Braine, Namur Capitale en Kangoeroes Mechelen met sweep naar halve finale, belle tussen Phantoms Boom en Liège Panthers

In de kwartfinales van de play-offs in Top Division Women (eerste klasse vrouwen) hebben Castors Braine, bekerwinnaar Kangoeroes Mechelen en Namur Capitale zich geplaatst met een sweep (2-0) voor de halve finales. Phantoms Boom won bij Liège Panthers. De tussenstand is 1-1 en een belle wordt zondag in Luik betwist.

Geen problemen in de tweede wedstrijd van de kwartfinale van de play-offs voor Castors Braine. De beste ploeg na de reguliere fase (19 op 20) won onder aanvoering van Belgian Cat Elise Ramette (18 punten, 6 rebounds, 5 assists) met 93-85 van Spirou Ladies Charleroi. In de halve finale, vanaf volgende week donderdag, neemt Castors Braine het tegen Liège Panthers of Phantoms Boom op.De Luikse dames konden het immers in eigen huis niet afmaken. Phantoms Boom, dat woensdag met nipte cijfers in de eigen Braxhall had verloren, nam op knappe wijze revanche en zegevierde met 57-81 in Luik. De derde en beslissende partij wordt zondag (18 uur) in de “Vurige Stede” afgewerkt. De winnaar van dit duel stoot dus door naar de halve finale.Namur Capitale won ook het tweede duel van Kortrijk Spurs. Ditmaal met 88-56 van Kortrijk Spurs. In de halve finale wacht voor Namur Capitale een clash met Kangoeroes Mechelen.De Maneblussers, die vorige maand de Beker van België veroverden, wonnen ook met duidelijke 111-63 cijfers de tweede wedstrijd van Waregem. Onder meer de Amerikaanse Dominique Wilson (21 punten), de Servische Ivana Katanic (17 punten, 5 rebounds, 8 assists) en de met een double-double uitpakkende Billie Massey (19 punten, 14 rebounds) loodsten Kangoeroes Mechelen naar de winst.