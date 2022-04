Onze Sterren voor Amstel Gold Race: Mathieu van der Poel, of wat had u gedacht?

Kan je nog méér topfavoriet zijn dan Mathieu van der Poel in deze Amstel Gold Race? Onmogelijk! Er zijn verschillende redenen waarom MVDP en niemand anders de vijf sterren verdient. Zie Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen die hij nog snel allebei voor de tweede keer in zijn carrière won. Daarenboven is de uittredende winnaar Wout van Aert na zijn coronabesmetting nog niet aan het koersen toe. Terwijl wereldkampioen Julian Alaphilippe zich in het Baskenland voorbereidt op het Ardense tweeluik.