Met twee vingers redde ze 1.200 joden van vergassing: Mimi Reinhardt is overleden

Mimi Reinhardt is op 107-jarige leeftijd overleden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte ze in dienst van de Duitse zakenman Oskar Schindler, die zo’n 1.200 Poolse joden redde van de gaskamers. Dat deed hij door hen in te schrijven op de werknemerlijst van zijn emailleerfabriek in Krakau. En die lijst werd – met twee vingers – op een schrijfmachine getypt door zijn secretaresse, Mimi Reinhardt. Het verhaal werd wereldwijd bekend door de film Schindler’s list.