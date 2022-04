Hanne en Stijn Desmet staan er: shorttrackers laten zich niet verrassen op eerste dag WK

Hanne en Stijn Desmet zijn de eerste dag van het wereldkampioenschap shorttrack in Montreal zonder kleerscheuren doorgekomen. Zus en broer Desmet mogen zaterdag en zondag op drie afstanden (500, 1.000 en 1.500 meter) de races in het hoofdtoernooi voortzetten.

Stijn Desmet verscheen vrijdag aan de start op de 500, 1.000 en 1.500 meter. Op de 1.500 meter plaatste hij zich met een eerste stek in zijn kwartfinale voor de halve finales. Op de 500 en 1.000 meter overleefde hij achtereenvolgens de voorrondes en de reeksen voor een plaats in de kwartfinales.

Hanne Desmet verscheen drie keer op het ijs. De winnares van olympisch brons op de 1.000 meter maakte op de 1.500 meter en de 500 meter geen fout, waarbij ze zich respectievelijk plaatste voor de halve finales en kwartfinales. Maar juist op de 1.000 meter, haar favoriete afstand, dreigde het mis te gaan. Twee aanvallen in een sterk bezette race met de Nederlandse Xandra Velzeboer en de Zuid-Koreaanse Shim Suk Hee mislukten en struikelend bereikte Desmet als derde de streep in de reeksen. Dankzij haar verliezende tijd mag ze op de kilometer verder naar de kwartfinales.

Ward Pétré, de tweede Belgische man, kwam twee keer ten val. Op de 500 meter betekende dat de uitschakeling in de reeksen, nadat hij de voorronde met een verliezende tijd overleefd had. Op de 1.000 meter werd hij aan de reeksen toegevoegd omdat een tegenstander hem had gehinderd in de voorronde, maar in de reeksen kon hij zich niet plaatsen voor de kwartfinales.

© EPA-EFE

De tweede Belgische vrouw had Tineke den Dulk moeten zijn, maar zij moest na een positieve coronatest in het vaderland achterblijven.

Op de tweede dag komt de Belgische aflossingsploeg in actie bij de mannen. Tegenstanders van het kwartet, dat wordt geleid door Stijn Desmet, in de halve finale zijn Zuid-Korea, Hongarije en Franrijk. De Belgen danken hun startplek deels aan het feit dat Rusland vanwege de oorlog in de Oekraïne is uitgesloten.

In de Maurice-Richard Arena zijn schaatsers uit 24 landen aanwezig. Zeven weken na afloop van de Winterspelen is de wereldtitelstrijd ernstig gedevalueerd. Een aantal landen, zoals Japan en China, heeft helemaal niet de moeite genomen om naar Montreal af te reizen. Andere landen als de Verenigde Staten stuurden een B-ploeg naar Canada. En daarnaast heeft het coronavirus nog schade aan het deelnemersveld toegebracht, waardoor veelvoudig wereldkampioene Suzanne Schulting uit Nederland haar titels niet kan verdedigen.